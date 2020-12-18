Коронавирус в Перми, последние новости на 19 декабря 2020 года: школьникам и студентам в Прикамье снова выдадут сухпайки

-

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 19 декабря 2020 года: студентам и школьникам в Прикамье снова выдадут продуктовые наборы.

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 329 новых случаев заражения COVID-19.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 26 655. Ежесуточный прирост больных составил 1,2% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,03 (на 17 декабря – 1,02). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайтеwww.permkrai.ru/antivirus.

Из 329 новых инфицированных – 143 мужчины, 186 женщин. Среди зараженных один ребенок. Из взрослого населения: от 18 до 29 лет – шесть человек, от 30 до 49 лет – 68 человек, 163 в возрасте 50-64 и 91 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение.

По данным краевого оперштаба, умерли от COVID-19 за прошлые сутки 18 жителей Прикамья.

Инфографика: краевой оперштаб.

На следующей неделе в Прикамье будет организована вторая выдача продуктовых наборов школьникам и студентам за время осенне-зимнего дистанта. Дополнительную поддержку получат школьники из малоимущих семей и дети с ОВЗ, учащиеся в школах и СПО в пяти городах, где ребята продолжают учиться в дистанционном формате.

Это ученики 5-8, 10 классов, студенты техникумов и колледжей из Перми, Березников, Соликамска, Чайковского и Кунгура. Всего будет выдана 21 тысяча продуктовых наборов.

Вся подробная информация о дате и месте выдачи размещена на официальных сайтах школ, техникумов и колледжей. Учебные организации формируют пофамильные списки на получение сухпайка и доводят информацию через классных руководителей.

Продуктовый набор будет единый для всех. В его состав входят консервы, тушенка, крупы, кондитерские изделия. Учащиеся получат один продуктовый набор на весь период дистанционного образования.