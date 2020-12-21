Пермскую предпринимательницу Эльфиру Кузьмину освободили из-под домашнего ареста

Событие прокомментировали адвокаты.

Вчера, 17 декабря, Свердловский районный суд выпустил из-под домашнего ареста известную пермскую предпринимательницу Эльфиру Кузьмину. Об этом на пресс-конференции сообщили представители учредителя фирмы «Элиона» - одного из основных поставщиков диетического питания в больницы и социальные учреждения края.

По словам адвокатов, суд избрал новую меру в отношении их подзащитной в виде запрета определенных действий.

Арестовали в июне за взятку

Директор и владелица компании «Элиона» Эльфира Кузьмина много лет занимается организацией питания в медицинских и социальных учреждениях Прикамья. Она также известна как благотворитель, имеет множество профессиональных поощрений и благодарностей от различных ведомств.

В середине июня Кузьмина была задержана и помещена в следственный изолятор. Женщину обвинили во взятке в размере 20 тысяч рублей главврачу одной из больниц.

Эльфира Кузьмина объясняет, что передала эти деньги наличными в качестве пожертвования больнице – на покупку смесей для новорожденных малышей.

Тем не менее, Кузьмина пять месяцев провела в СИЗО, и лишь в ноябре ее адвокаты добились перевода под домашний арест. А 17 декабря мера пресечения изменена с домашнего ареста на запрет определенных действий, а именно – запрет телефонных разговоров и встреч с фигурантами уголовного дела.

- Изначально было абсолютно очевидно, что нет никакой необходимости держать обвиняемую в СИЗО, тем более сейчас пандемия коронавируса, – отметил на пресс-конференции адвокат Дмитрий Конов. – Мы очень рады, что судья всесторонне рассмотрел как доводы следствия, так и наши аргументы. Наша подзащитная теперь может вернуться к более-менее нормальной жизни и нормально, в домашней обстановке, встретить Новый год. Она не сдалась, она будет бороться дальше!

Чем все закончится?

- Если проводится одновременно 40 проверок – как это понимать? Может быть, просто кто-то считает, что на рынке питания, на котором давно работает «Элиона», лидирующие позиции должна занять какая-то другая компания? – рассуждает представитель «Элионы», адвокат Татьяна Алмазова. – «Элиона» ведь далеко не единственный участник этого рынка, однако проверяют почему-то именно её.

Адвокат Дмитрий Конов отмечает: защита Кузьминой заранее была приглашена на прием в прокуратуру Пермского края с участием регионального уполномоченного по правам предпринимателей. Но после суда встречу отменили.

По словам защитников, сама Эльфира Кузьмина настроена на разговор с прессой. Предпринимательница готовилась приехать на пресс-конференцию, но была вынуждена после суда срочно решить все нюансы выхода из-под ареста.

Кузьмина по-прежнему не считает себя виновной.