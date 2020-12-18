«Увеличим пенсию, спишем долги». В Перми задержали группу из 14 юристов-мошенников

Мошенники приглашали на юридические консультации Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В Перми полицейские и следователи Следственного комитета РФ по Пермскому краю задержали мошенников, оказывающей юридические псевдоуслуги.

- Сотрудники call-центра компании осуществляли массовые «обзвоны» жителей Прикамья и приглашали на бесплатные консультации,- рассказали в пресс-службе краевой полиции. – А когда люди приходили в офисы, им обещали решить вопрос с увеличением пенсии или «списанием долгов» по кредитам. Но за денежное вознаграждение.

В офисах юристы оформляли всевозможные запросы от имени клиентов - в Пенсионный фонд России, жалобы в прокуратуру и исковые заявление в суд – и заверяли, что на основании этих документов ПФР будет вынужден пересчитать размер пенсий. В ситуации со «списанием долгов», мошенники убеждали, что проведут процедуру банкротства.

Люди верили мошенникам и платили - от 40 тысяч рублей до 120 тысяч рублей. В отделах полиции зарегистрировано более 100 заявлений пермяков, пострадавших от юристов-мошенников. Следователи подсчитывают общую сумму ущерба. Уже сейчас она составляет более миллиона рублей.

В СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

В группу входили 14 человек. Двоих организаторов задержали в Новосибирске и Краснодаре. 58-летнего мужчину и 31-летнюю женщину- адвоката суд заключил под стражу.

Следователи и следователи-криминалисты провели обыски в квартирах обвиняемых и офисных помещениях организации, изъяли ноутбуки, системные блоки, жесткие диски, черновые записи, бланки договоров с гражданами. Допросили участников преступной группы и потерпевших. Расследование продолжается.