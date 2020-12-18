«Все, что планировалось на несколько лет, пришлось сделать за год». В министерстве образования Пермского края подводят итоги уходящего года

В «Точках роста» на новых современных компьютерах ребята занимаются творчеством, конструированием и осваивают виртуальную реальность Фото: министерство образования Пермского края.

- Этот год был необычный, большую его часть нам пришлось провести на дистанционном обучении, - рассказала в большом интервью «Комсомольской правде» министр образования Пермского края Раиса Кассина. - В новых реалиях нам пришлось перестраивать всю работу, делать выводы, разрабатывать онлайн и офлайн-уроки, методические рекомендации для учителей. За это время мы многому научились и сейчас у нас все стабильно.

2020 год для краевого министерства образования стал годом реализации нацпроектов. Именно нацпроекты стали двигателем развития образования в Пермском крае. Хотя поначалу выполнение части региональных проектов в условиях пандемии казалось задачей сложно выполнимой.

Раиса Кассина дала «Комсомольской правде» большое интервью по итогам года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Вынужденный дистант в итоге привел к тому, что все, что планировалось на ближайшие несколько лет, пришлось сделать за год: разработать ресурсы, быстрыми темпами внедрить ЭПОС, - говорит Раиса Алексеевна. - Ведь для детей не существует слова «завтра», они не готовятся к будущей жизни, а живут, растут и развиваются сегодня и сейчас. Поэтому, несмотря на непростые условия, мы тоже работали, развивались, строили и сдавали детские сады и школы.

Новая платформа дала возможность учиться по-новому

Долгое время в Прикамье работала система электронных дневников и журналов.

- Два года назад мы приняли решение о создании новой усовершенствованной платформы, которую назвали «Электронная пермская образовательная платформа» (ЭПОС, - Ред.), - рассказывает Раиса Кассина. - В прошлом году ее апробировали 25 школ, в этом году – все школы региона.

ЭПОС дает возможность учителям избавиться от большого количества отчетов, автоматически вести подсчеты оценок, записывать темы уроков, задавать домашние задания.

Самое главное в новой платформе – это библиотека ресурсов, которая сейчас наполняется. В ней появляются готовые уроки для учителей, материалы к урокам, с помощью которых педагог, словно из кубиков, может собрать свой урок. А еще познавательные домашние задания и дополнительные материалы.

- С помощью ЭПОС мы пытаемся минимизировать затраты учителей, работающих в сложных условиях пандемии.

Современное допобразование пришло в глубинку

Важный принцип, который ярко высветился перед педагогикой Прикамья – это сделать так, чтобы качество образования было высоким для всех детей, вне зависимости от места их проживания. Об этом не раз говорил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. И благодаря нацпроекту и краевой поддержке у ребят со всего Пермского края появилась возможность заниматься на современном оборудовании в учебное и внеурочное время.

За год в 20 территориях края на базе школ была открыта 21 «Точка роста». Фото: министерство образования Пермского края.

За год в 20 территориях края на базе школ была открыта 21 «Точка роста». Здесь проходят уроки информатики, технологии, ОБЖ. Во внеурочное время дети могут на новых современных компьютерах заниматься творчеством, конструированием, осваивать виртуальную реальность и играть в шахматы. Важно, что «Точки роста» доступны не только для детей из тех школ, где они размещаются, но и для ребят из ближайших населенных пунктов.

В краевом центре в этом году открылся центр выявления и поддержки одаренных детей «Академия первых», где ребята изучают основы робототехники, 3D-моделирования, микроэлектроники, программирования, прикладной и молекулярной биологии. Временно центр разместился на базе пермской школы «Мастерград». Сейчас для «Академии первых» строится не имеющее аналогов в России помещение.

В IT-кубе дети занимаются программированием по самым различным направлениям. Фото: министерство образования Пермского края.

Продолжает работу и школьный кванториум «Фотоника». Причем, заниматься в нем могут не только ребята из Перми, но и из районов края. Специально для этого было приобретено два автопоезда с прицепом, которые выезжают в территории Прикамья на две недели и проводят занятия со школьниками.Еще один центр допобразования, который был открыт в Перми – это IT-куб на Чернышевского, 28. Дети здесь занимаются программированием по самым различным направлениям. Сейчас это 400 школьников, в рамках программы они получают цифровые навыки и умение программировать на разных языках.

Школьный кванториум «Фотоника» на автопоездах с прицепом выезжает в территории Прикамья. Фото: министерство образования Пермского края.

За четыре месяца технопарк побывал в 11 территориях, а техническим творчеством смогли позаниматься более двух тысяч детей.

- Ребята в технопарке получают навыки конструирования, фантазируют, создают свои проекты и защищают их, - объясняет Раиса Кассина. – И каждый такой выезд для них всегда настоящий праздник.

За четыре месяца технопарк побывал в 11 территориях, а техническим творчеством смогли позаниматься более двух тысяч детей. Фото: министерство образования Пермского края.

Еще один научный клуб, который был открыт в Перми при педуниверситете – это клуб ДНК (Дом научных коллабораций). Здесь школьники имеют возможность заниматься естественно - научными дисциплинами: биологией, техническим творчеством, физикой. Сюда же приезжают обучаться и ребята из Добрянки и Пермского района.

В школах появляется новое оборудование

В шести школах Прикамья за счет, в том числе и федеральных средств, было отремонтировано шесть спортзалов. У детей появилась прекрасная возможность заниматься физкультурой и спортом.

Зал для занятий спортом детям с ограниченными возможностями здоровья. Фото: министерство образования Пермского края.

В рамках нацпроекта «Цифровая образовательная среда» 101 школа края получила современную компьютерную технику и интерактивное оборудование.

- Цифровые ресурсы стали включаться в урочную деятельность учителей, - говорит министр образования. - У педагогов появляется возможность прямо на уроке выйти в интернет, воспользоваться цифровыми ресурсами, создавать свои. Это необходимо, чтобы погрузить ребят в ту среду, которая поможет им получать современные знания. А чтобы все хорошо работало, сейчас ведется масштабное подключение школ региона к высокополосному интернету. Благодаря поддержке губернатора мы оснащаем школы не только в рамках реализации нацпроекта, большой процент оборудования приобретен за счет краевых средств.

Так, за 2020 год 177 школ Пермского края смогли закупить и модернизировать учебное и компьютерное оборудование. В частности, планшеты, ноутбуки, проекторы, компьютеры и др.

Многое в Прикамье делается и для самих педагогов, чтобы они успевали «идти в ногу со временем». В помощь учителям в регионе было открыто два центра: «Центр оценки качества», где любой учитель с учетом современных требований может проверить свои навыки и умения, посмотреть свои пробелы и определиться с тем, чему он должен учиться дальше.

А второй – «Центр повышения квалификации», где учителя, зная свои дефициты, могут повышать квалификацию по индивидуальным образовательным траекториям.

Строятся новые школы и детские сады

В рамках нацпроекта в Пермском крае идет строительство новых школ и детских садов. Уже сдано семь садиков, строятся еще девять, а также 15 школ.

Новый детский сад на 240 мест открылся в этом году в Лысьве. Фото: министерство образования Пермского края.

В январе следующего года в новый корпус гимназии № 3 в микрорайоне Гайва уже смогут пойти 1050 учащихся. К началу нового учебного года планируется открытие новой школы на 1224 ученика в микрорайоне Любимов в Березниках. Здесь будет большой бассейн, комплекс современных лабораторий для занятий химией, физикой и биологией, актовый зал, столовая...

В рамках проекта «Демография» в Прикамье идет массовое строительство детских садов с самым современным оборудованием. Дошколята имеют возможность заниматься техническим творчеством и развивающими занятиями

Среднее образование в супер-оборудованных мастерских

В этом году «Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Изгагина» получил новое оборудование для обновления своей материальной базы. Здесь создано пять новых мастерских по компетенциям «Веб-дизайн и разработка», Программные решения для бизнеса», «IT-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», «Разработка виртуальной и дополнительной реальности», «Машинное обучение и большие данные».

Новые мастерские. Фото: министерство образования Пермского края.

На базе мастерских проводятся региональные чемпионаты Ворлдскиллс и демонстрационные экзамены.

В следующем году получит новое оборудование и перестроит свою работу пермский базовый медицинский колледж.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2020 году в Прикамье было сдано 7 детских садов: в Кудымкаре на 100 мест, в Лысьве на 240 мест и в Краснокамске на 240 мест. А еще в селах Тис (50 мест), Карьево (55 мест), Горный (120 мест) и Лобаново (80 мест).

ВАЖНО

Один из нацпроектов дает возможность получить новое образование или пройти переподготовку взрослым пермякам. Не секрет, что из-за пандемии многие сейчас лишились работы и людям приходится менять профессию.

А один из нацпроектов дает возможность получить новое образование или пройти переподготовку взрослым пермякам. Фото: министерство образования Пермского края.

Чтобы соответствовать запросам постоянно меняющегося рынка труда, министерство образования открыло в этом году Центры опережающей профессиональной подготовки, где любой взрослый человек, включая предпенсионеров, может пройти за бюджетные средства переобучение и получить новую профессию. Либо повысить свою собственную квалификацию. Узнать подробнее об этом и записаться на курсы можно на сайте epos.permkrai.ru/copp.