Можно ли читать мысли и откуда берутся фейки - Большая книжная ярмарка приглашает пермяков на лекции известных ученых

Фото: Большая книжная ярмарка

24 декабря на территории «Завода Шпагина» откроется Большая книжная ярмарка - место встречи авторов, издателей, библиотекарей и читателей.

В этом году посетителей ожидает обширная деловая программа: состоятся лекции и дискуссии, литературные чтения, встречи с писателями и художниками, научные стенд-апы, а также мастер-классы и игровые активности. Пермяки смогут также принять участие в научно-популярной программ «Научпоп» про презентацию и применение интеллекта в современном медийном контексте.

Что входит в программу «Научпоп»

В ходе публичной дискуссии о популяризации науки будет обсуждаться – нужно ли популяризировать науку делать и с кем важнее работать: с детьми или взрослыми.

Участники «Клуба любителей фэнтези» порассуждают о том, что для них этот жанр: другая реальность или то, что можно вплести в обыденную жизнь, как на них повлияло фэнтези и отражается ли это в том, чем они сейчас занимаются.

Во время дискуссии «НЕстоличные подкасты: какие они?» обсудят опыт пермских подкастов, выяснят, какие цели преследуют авторы проектов и как выбирают темы, нужны ли подкасты СМИ и корпорациям.

А на онлайн-лекции «Новое рождение подкастов в России» Александра Головина (автора и ведущего подкаста «Критмышь») слушатели узнают об индустрии подкастов и как развивалось это направление, почему каждый второй их запускает и почему бум аудио-дискуссий произошел относительно недавно.

На лекции «Между книгой и экраном» посетители узнают об истоках жанра сериала в литературе, как серийность работает в кино- и телеиндустрии, почему авторы продолжают писать частями, а мы ждем эти книги годами. И какова обратная сторона сериальной зависимости.

Во время лекции «Новая медиа-реальность: между фейком и хайпом» главный редактор студии перевода и озвучивания научно-популярных видео Vert Dider Елена Смотрова расскажет о том, откуда берутся и как готовятся новости науки в разных форматах, как не вестись на фейки и почему это важно именно сегодня.

На интерактивной лекции «Нейронаука для детей и подростков» слушатели узнают, из чего состоит и как работает наш мозг, и правда ли,что есть устройства, способные прочитать наши мысли.

Любители астрономии и те, кого волнуют тайны Вселенной, приглашаются на интерактивную лекцию «Космос близко» руководителя астроклуба «Телескоп» Сергея Полищука.

Все мероприятия «Научпопа» будут абсолютно бесплатны для зрителей.

Большая книжная ярмарка пройдет с 24 по 27 декабря на Заводе Шпагина. Подробности можно узнать на странице https://vk.com/booksperm59