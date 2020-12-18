«Резкое похолодание и снег». Синоптики рассказали о погоде на выходные в Пермском крае

В выходные в Пермский край придет резкое похолодание. Фото: Анна Маркова

К выходным в Прикамье изменится погода - придет резкое похолодание. Столбик термометра вполне может опуститься до - 30 градусов.

Какой будет погода в ближайшие дни и сколько продлится похолодание, "КП" рассказал руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов.

По словам Смирнова, наш регион входит в период неустойчивости температуры, более характерный для декабря, чем тот, который наблюдался в предыдущий месяц.

Последние три дня мы наблюдали потепление, снег. Уже сегодня во второй половине дня и в ночь на субботу придет значительное резкое похолодание, которое принесет нам антициклон.

В ближайшую ночь ожидается повсеместное понижение температуры до -20…25 градусов. Днем в субботу будет преимущественно солнечно, тем не менее день короткий, солнце низкое, поэтому значимого прогрева ждать не приходится. Будет достаточно холодно - 15…- 20 градусов.

Наиболее холодной будет ночь в воскресенье, ветер стихнет характер погоды сохранится практически повсеместно будет отмечаться -23…-26 градусов, в отдельных районах, в самых пониженных местах, возможно, и первые этой зимой - 30 градусов.

Днем в воскресенье погода будет меняться в северной части региона, пойдет снег будет больше облачности. По центральным районам тоже будет облачно, но снег скорее вероятен ближе к вечеру. Также к вечеру поднимется ветер, будет некомфортно, но температура уже повысится. Потепление не будет резким, столбик термометра будет показывать температуру в диапазоне -12…-15 градусов.

По предварительным прогнозам, вначале неделе потепление продолжится, температуры будут более комфортным, но опять же вероятен снег в северных и центральных районах, в том числе в Перми, и станет еще немного теплее. Ночью до -15 градусов, днем около - 10 градусов. Похолодание будет резким, но кратковременным.

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