«Вышел на улицу и потерял сознание». В Прикамье мужчина упал на пороге больницы сразу после выписки

В первые минуты после выписки у мужчины случился ортостатический коллапс. Фото: скрин с видео группы ВК Информ Губаха.

Жуткое видео было снято в Березниках возле входа в инфекционное отделение больницы имени Вагнера. На кадрах одетый в зимнюю одежду мужчина не может стоять и держится за капот остановившейся машины. Его сильно качает, в итоге через минуту он падает на снег.

- Его только что выписали из инфекционного отделения, ходить толком не может, - комментирует очевидец. – Он сейчас упадет. Ужас просто. Он упал. Вот в таком состоянии выписывают людей.

Видео посмотрели несколько тысяч человек. Знающие ситуацию пользователи объясняют, что упавший мужчина - это пациент с коронавирусом из Губахи, которого отвезли за 100 километров на лечение в инфекционное отделение в березниковскую больницу.

- Мужчину выписали с больницы в таком плохом состоянии, он вышел на улицу с женой, - рассказывает женщина-очевидец. – У него началась отдышка, стало плохо. Рядом стояли пять карет скорой помощи с мед. работниками. Хозяин Toyota, за которую держался мужчина и супруга больного обратились к медикам, но ни одна бригада даже не вышла на помощь.

В соцсетях начали осуждать автора ролика, который снимал происходящее, но ничего не сделал, чтобы помочь человеку.

- Вины автора ролика тут совсем нет, если медики не могут помочь, чем может помочь обычный человек? – объяснили очевидцы. - Поднять? Зачем? В таком состоянии нужно принять вертикальное положение. А автор ролика после того, как мужчина упал, помог его поднять, начал стучать в двери больницы и только после этого пациента приняли обратно.

«Дай Бог ему здоровья и сил», «Видео, конечно, ужасное, это для тех кто еще не верит в COVID-19, которые не испытывали на себе кислородное голодание», «У меня маму выписали точно в таком же состоянии. Пациенты вообще никому не нужны», «Зато медики, которые работают с короной, сейчас самые высокооплачиваемые», «А медиков понять можно. Государство их оптимизирует, а работать-то некому».

В больнице, где все произошло, подтвердили, что пациент упал сразу после выписки из больницы и сообщили о его дальнейшей судьбе.

- Действительно, мужчина на видео, опубликованном в социальной сети ВКонтакте, был выписан из больницы на амбулаторное лечение в связи с улучшением показателей здоровья по основному заболеванию, - прокомментировали в администрации больницы им.Вагнера. - Однако после выписки из отделения у него случился ортостатический коллапс (закружилась голова). Поэтому он вновь был госпитализирован и сейчас проходит лечение.