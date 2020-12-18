В Перми 6-летний ребенок разбился, катаясь на тюбинге

Несчастный случай произошел на улице Кировоградской. Фото: архив "КП"

В Кировском районе Перми произошел несчастный случай. Примерно в полдень 6-летний мальчик вместе с бабушкой пошли кататься с горки на тюбинге в районе здания на улице Кировоградской, 72. Оно расположено на берегу Камы. Ребенок катался с горы, но потом неуправляемая «ватрушка» свернула с накатанной тропинки и уехала в крутой обрыв, высотой около 5 метров.

Ребенок упал, ударился и лежал без движения. Бабушка мальчика позвонила на телефон экстренных служб. На место выехали сотрудники службы спасения и «скорая».

Ребенок получил травму позвоночника. Спасатели эвакуировали ребенка с обрыва и передали медикам.

- 17 декабря ребенок поступил в отделение реанимации, - сообщили в Краевой детской клинической больнице. - Его состояние стабилизировали, сегодня пациента переведут в отделение нейрохирургии. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести. Врачи Краевой детской клинической больницы проводят весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий. Жизни малыша ничего не угрожает.

Рекомендации от МЧС по безопасному катанию на тюбинге

1. Если вы накачивали или подкачивали ватрушку на холоде, то внося её в теплое помещение или в салон автомобиля, рекомендуется выпустить часть воздуха из камеры. Если ватрушка была сильно надута холодным воздухом, то в тепле воздух начнет расширяться, и камера может лопнуть.

2. Не следует перегружать тюбинг. В характеристиках каждой модели указан максимально допустимый для нее вес.

3. Кататься на санках ватрушках рекомендуется на склонах с уклоном не больше 20 градусов. Внизу склона должно быть достаточно места для торможения. Не следует кататься на тюбингах по склонам, поросшим деревьями.

4. Прежде чем начать спуск по неподготовленной трассе, осмотрите ее на предмет наличия ям, бугров, торчащих кустов, камней. Последние могут серьезно повредить ватрушку проколов или разрезав ее. Также не стоит кататься на надувных санках по песку или щебню.

5. Санки ватрушки развивают большую скорость, поэтому на склоне обращайте внимание на других катающихся. Перед началом спуска убедитесь, что перед вами нет никого из катающихся, особенно детей.

6. Не стоит кататься на тюбинге в состоянии алкогольного опьянения.

7. Кататься на санках ватрушках следует сидя. Не пытайтесь кататься на ватрушке стоя или прыгая как на батуте.

8. Для предотвращения потемнения оболочки и сохранения первоначального внешнего вида, рекомендуем хранить санки-ватрушки, сдув и вынув из оболочки камеру и положив её в отдельный полиэтиленовый пакет.

9. Не привязывайте надувные санки к транспортным средствам: снегокатам, квадроциклам, автомобилям и т.д.

Соблюдая эти несложные правила, вы обезопасите себя и окружающих от возможных травм и повреждений.

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