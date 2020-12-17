Коронавирус в Перми, последние новости на 18 декабря 2020 года: в больницах края лечатся от COVID-19 почти две тысячи человек

В больницах края лечатся от коронавируса 1962 пациента.

На утро 18 декабря общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 25 995 человек. Только за предыдущие сутки в регионе было выявлено 329 новых случаев заражения COVID-19: 82 человека проходят лечение в больницах, 247 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Зато выздоровели и списались с больничного за минувшие сутки 344 человека.

- Ежесуточный прирост больных составил 1,3%, коэффициент распространения - 1,02, - сообщили в краевом оперштабе.

Из 329 новых инфицированных – 122 мужчины, 197 женщин и 10 детей: по пять мальчиков и девочек.

Среди взрослых тех, кто младше 45 лет – 49 человек, 189 человек в возрасте 45-65, 81 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.

- Новые заболевшие проживают в 33 территориях региона, - пояснили в минздраве. - Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в столице Пермского края – 156 заболевших. На втором месте по заболеваемости Березники, здесь 39 инфицированных, на третьем – Чусовской городской округ, где зафиксировано 16 заболевших.

В Добрянском городском округе обнаружено 15 жителей с COVID-19, в Пермском муниципальном районе – 12. Еще по 10 заболевших выявлено в Краснокамском и Соликамском городских округах. В Чайковском городском округе обнаружено 9 человек с ковидом.

В Карагайском муниципальном районе, как и в Октябрьском городском округе коронавирусная инфекция диагностирована у 6 прикамцев. По 5 заболевших выявлено в Осинском и Очерском городских округах. При этом в Кунгуре зарегистрировано 4 случая заражения коронавирусом.

Еще по 3 жителя с COVID-19 обнаружено в Ильинском городском округе, а также в Кудымкарском, Ординском и Юрлинском муниципальных округах. По 2 инфицированных выявлено в Губахе, ЗАТО «Звездный», Верещагинском городском округе, Александровском и Березовском муниципальных округах, Бардымском, Куединском, Кунгурском муниципальных районах.

По одному заболевшему обнаружено в восьми территориях Пермского края. Это Кудымкар, Гайнинский и Уинский муниципальные округа, Большесосновский и Кишертский муниципальные районы, Гремячинский, Лысьвенский и Чердынский городские округа.