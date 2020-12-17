«Остался без работы? Пройди переобучение!» Две с половиной тысячи пермяков воспользовались бесплатным проектом и поменяли свою жизнь

Обучение в Центре могут пройти все категории граждан, как с наличием образования, так и без.

Пандемия стала причиной потери работы для многих пермяков. В этом году в помощь таким людям краевое министерство образования в рамках нацпроекта «Образование», инициированного Президентом России, открыло Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП).

И теперь у потерявших работу или находящихся на грани увольнения пермяков и жителей Прикамья появилась возможность пройти ускоренное профессиональное обучение по наиболее востребованным и перспективным профессиям.

За время работы ЦОПП переподготовку здесь прошли более двух с половиной тысяч пермяков. Среди них 1,8 тысяч человек, пострадавших от пандемии коронавируса. Обучение проходило по 15 направлениям подготовки федеральной программы.

Важно, что занятия здесь проводилось как в очном, так и в онлайн-режиме, что позволило пройти переподготовку жителям отдаленных территорий региона.

- Самыми популярными направлениями стали «Предпринимательство», «ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8"», «Веб-дизайн и разработка», «Поварское дело» и «Сетевое и системное администрирование», - сообщили в пресс-службе краевого министерства образования.

- Задача центра – бесплатная переподготовка жителей, которые попали в сложную ситуацию в связи с коронавирусом или просто решили сменить род деятельности, - пояснил во время визита в ЦОПП губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Пермский край вошел в число первых 15 регионов, в которых открыли центры опережающей профподготовки. Цель стоит амбициозная – обучать людей разного возраста востребованным компетенциям и профессиям. Обучение доступно и молодежи, и взрослому населению. В том числе, бесплатную переподготовку могут пройти люди, которые потеряли работу или могут попасть под сокращение в связи с коронавирусом.

Действительно, обучение в Центре могут пройти все категории граждан, как с наличием образования, так и без. Пока он работает по трем направлениям: информационные и коммуникационные технологии, производство и инженерные технологии, а также творчество и дизайн. Но планируется, что в ближайшем будущем перечень направлений, по которым здесь можно будет пройти подготовку, значительно расширится.

- ЦОПП – это площадка–агрегатор образовательных ресурсов, который собирает заявки людей, желающих получить новую профессию, пройти повышение квалификации, профессиональную переподготовку, - отмечает министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. - Наряду с этим центр тесно взаимодействует с предприятиями и организациями края и готовит специалистов под их запросы.

Около 700 человек прошли переобучение и повышение квалификации по заказу предприятий и образовательных учреждений: ООО НПП «ТИК», АО «Редуктор ПМ», ООО «Сервисный центр», г. Киров, ПАО Ростелеком г. Ханты-Мансийск, ПАО «Ростелеком» г. Пермь, ООО «Файберсвязьстрой», г. Пермь, школы г. Перми и Пермского края.

Немаловажно, что попробовать себя в ЦОПП могут даже школьники. Им предлагается проведение профориентационных занятий по основным направлениям ЦОПП. И в профпробах уже приняли участие почти 150 ребят.

Центр опережающей профессиональной подготовки интегрирован в электронную пермскую образовательную систему (ЭПОС) и использует ее в качестве обучающей платформы. А специалисты центра проводят образовательные курсы по работе в этой системе для педагогов края, которые по разным причинам не успели пройти обучение ранее.

- Курсы эффективны и помогают ответить на многие возникающие вопросы, например, как проверить файлы с домашним заданием, которые прикрепляют ученики, или как устранить проблемы с авторизацией, - объясняет учитель информатики Марина Рубцова.

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Центр работает на базе Пермского радиотехнического колледжа (ул. Танкистов, 46) и является его структурным подразделением. На оснащение материально-технической базы ЦОПП выделены деньги из регионального (2,6 млн руб.) и федерального (49,5 млн руб.) бюджетов, приобретено современное оборудование и установлено программное обеспечение.

Программу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию россиян, пострадавших из-за сложившейся эпидемической ситуации, запустило в рамках нацпроекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, Минпросвещения России совместно с регионами страны, Рособрнадзором, Рострудом и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».