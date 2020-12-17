С Нового года в Перми вырастет родительская плата за детские сады

Повышение незначительное, но если в садик ходит двое малышей, сумма за месяц складывается ощутимая. Фото: Евгения ГУСЕВА

Не очень приятный новогодний сюрприз ждет мам и пап дошколят из Перми. С января 2021 года вырастет родительская плата за посещение детских садиков. Повышение незначительное, но если в садик ходит двое малышей, сумма за месяц складывается ощутимая.

- Рост родительской платы можно объяснить увеличением расходов на приобретение продуктов питания и прогнозом социально-экономического развития города Перми на очередной финансовый год, - пояснили в департаменте образования города. - Новый размер родительской платы был утвержден постановлением администрации Перми.

Посчитаем. Если раньше пребывание в группе полного дня для малышей в возрасте до 3 лет стоило 105,23 рубля в день, то с января 2021 года - будет обходиться в 109,44 рубля. Суммируем за месяц, получается,теперь за такого малыша родителям нужно будет платить на 100 рублей больше, примерно 2300 рублей.

Плата за детей от 3 до 8 лет раньше составляла 129,96 рубля в день, сейчас - 135,16 рубля. То есть месяц пребывания ребенка в детском саду будет стоить около 2800 рублей.

В группах кратковременного пребывания за малышей в возрасте до 3 лет нужно было оплачивать 35,08 рубля в день, с 2021 года –36,48. Суммируем за месяц - почти 800 рублей. Плата за детей от 3 до 8 лет составляла 43,32 рубля в день, после повышения - 45,05. В месяц -почти тысяча рублей.