Имени Осоргина и Трясциной - в Прикамье открыты новые модельные библиотеки

Фото: Илья Радченко

«Совсем же близким именем, кроме имени родного города, было Загарье, маленькая лесная деревушка, куда мы всей семьей переселялись на летние месяцы… Иных дач и курортов в нашей провинции по тому времени еще не было. Зато тут было бесконечно много земляники, малины, смородины, брусники, грибов, и воздух был хвоен», - так писал в одном из рассказов, вспоминаясвое детство, писатель Михаил Осоргин. Знал бы он, что через сто с лишним лет на месте той лесной деревушки будет находиться библиотека, носящая его имя.

Библиотека №25 была создана в 1933 году на территории строящегося моторостроительного завода. В 2003 году ей было присвоено имя Михаила Андреевича Осоргина. А в декабре 2020 года у библиотеки началась новая жизнь – в качестве модельной. Она стала седьмым современным библиотечным центром, появившимся в Пермском крае благодаря национальному проекту «Культура», инициированному президентом России Владимиром Путиным. Еще три библиотеки стали модельными благодаря региональной составляющей нацпроекта.

Библиотечные «фишки»

- Термин «модельная» не подразумевает понятие «типовая»: напротив, непременное условие для библиотеки, если она хочет стать модельной, - наличие индивидуальности, какой-то своей «фишки», «изюминки», - подчеркнул министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

И библиотека имени Осоргина нашла такие «фишки». Здесь выделены отдельные функциональные зоны, в которых можно не только читать, но и работать, и даже играть с помощью очков дополнительной реальности, которые позволяют переместиться в любой музей мира: от Эрмитажа до Лувра, и не только. Установлен интерактивный стол, у которого, кроме обучающих игр, есть выход в интернет, доступ к электронным базам данных: книжной коллекции «ЛитРес» и ресурсам Национальной электронной библиотеки. Фонд пополнился книгами современных авторов, новыми изданиями классической и научно-популярной литературы, детскими книгами с дополненной реальностью.Причем оформить выдачу книги на дом посетители могут самостоятельно - с помощью устройства самовыдачи.

А потолок библиотеки расписан видами знаковых объектов Перми - от медведя до памятника Василию Татищеву.

- Это уже пятая пермская библиотека, которая получила статус модельной, - отметила директор Объединения муниципальных библиотек города Перми Светлана Хаерзаманова. - Она расположена в микрорайоне Владимирском, который удален от центра города, и в нем нет достаточного количества учреждений культурного досуга. Появление такой библиотеки, где можно не только получить информацию, но и интересно провести время, - важное событие для всех жителей микрорайона. Библиотека №25 носит имя нашего земляка - писателя Михаила Осоргина, поэтому учреждение в своей деятельности уделяет особое внимание теме краеведения, истории и культуре Пермского края. Будет продолжаться работа по популяризации имени писателя, знакомству читателей с его творчеством. Запланированы тематические встречи, часы литературы и краеведения, виртуальные экскурсии по Пермскому краю, онлайн-мероприятия.

Подарок к Новому году

В этот же день открылся библиотечный центр нового поколения и в поселке Октябрьском. Накануне библиотеке было присвоено имя сказительницы Евдокии Трясциной. Ее уникальные произведения внесены в реестр нематериального культурного наследия России. На стенах модернизированной библиотеки появились персонажи книг уроженки Прикамья, и начала работать «Мастерская сказок», созданная в память об этой сказительнице из села Русский Сарс.

Благодаря средствам нацпроекта в библиотеке появился 3D-принтер, оборудование для беспроводного выхода в интернет, подготовлено четыре компьютеризированных рабочих места с бесплатным доступом к электронным ресурсам. Здесь же оборудован мягкий подиум со стеллажами, интерактивная доска и очки виртуальной реальности, книги с дополненной реальностью.

- Открытие библиотеки – прекрасный подарок детям к Новому году. Благодаря национальному проекту «Культура» при софинансировании из местного бюджета наша библиотека кардинально преобразилась. Не одно поколение библиотечных работников и читателей мечтало, чтобы в поселке за 200 км от краевой столицы появилось современное учреждение, которое соответствует стандартам библиотеки нового поколения, - сказала на открытии начальник отдела культуры Октябрьского городского округа Людмила Целищева.

Ранее губернатор Пермского краяДмитрий Махонин отмечал значимость развития библиотечного движения в территориях региона, в том числе в рамках нацпроекта.

- Появление библиотечных центров такого уровня в муниципалитетах позволяет устранить территориальное неравенство, создать условия для образования и отдыха наших земляков, проживающих не в краевой столице, - подчеркнул Дмитрий Махонин.

Наша справка

Первые модельные библиотеки в Пермском крае открылись в 2019 году, после победы Объединения муниципальных библиотек в конкурсе нацпроекта «Культура». Современные библиотечные центры были оборудованы в библиотеке №8 им. Николая Островского и библиотеке №1 им. Льва Николаевича Толстого. В сентябре этого года в регионе открылись модельные библиотеки в Перми, Лысьве и Красновишерске, в ноябре - в Березниках, Соликамске и Лысьве. Еще одна модельная библиотека 24 декабря начнет работу в Кизеле. Таким образом, общее количество подобных учреждений культуры в Пермском крае увеличится до 11.