Как пермякам получить бесплатные препараты для лечения Covid-19 и вирусной пневмонии

Привозят лекарства на дом медики ковидных бригад - врач и медсестра. Фото: Минздрав Пермского края

98 миллионов рублей направлено в Пермский край для выдачи бесплатных лекарств пациентам с коронавирусом и вирусной пневмонией, сообщили в краевом Минздраве. Каким образом пермяки получают эти препараты, рассказали в городской клинической поликлинике №2, которая начала выдавать бесплатные лекарства прикрепленным к ней пациентам с 20 ноября.

- Если человек вызвал врача на дом, к нему выезжает доктор службы неотложной помощи, - объяснила механизм выдачи препаратов заведующая поликлиникой №2 Любовь Левина. - В случае обнаружения симптомов ковида врач берет мазок. Результат сейчас приходит и в поликлинику, и самому пациенту SMS-сообщением очень оперативно – в течение одного-двух дней. Допустим, тест положительный. Тогда к больному, в том числе и к тому, кто сдавал анализ в частной клинике, выезжает ковидная бригада уже с набором необходимых препаратов. Медикаменты для каждого пациента его лечащий врач подбирает индивидуально, предварительно изучив его медицинскую карту, учитывая тяжесть диагноза, сопутствующие патологии и возможные противопоказания. И если, к примеру, у человека есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, в этот набор войдут антикоагулянты для разжижения крови, и не на 5 дней приема, как доставляют другие лекарства, а на месяц, потому что их надо принимать длительно. Каждому пациенту готовится отдельный пакет с лекарствами, туда же вкладывается листок с подробными инструкциями, как принимать препараты.

Каждому пациенту готовится отдельный пакет с лекарствами. Фото: Минздрав Пермского края

Напомним, в список, утвержденный Минздравом России для лечения больных COVID-19 и вирусной пневмонией, вошли противовирусные, жаропонижающие, гормональные, кроверазжижающие и другие препараты, такие, как азитромицин, амоксициллин, апиксабан, гидроксихлорохин, гриппферон, кларитромицин, левофлоксацин, моксифлоксацин, парацетамол, дексаметазон, преднизолон, ривароксабан, умифеновир, фавипиравир. Все они в пермской «двойке» есть, и в достаточном количестве.

- Их запаса хватит и на новогодние каникулы, - говорит главная медсестра ГКП № 2 Галина Сакулина. - Бесплатные лекарства на 16 декабря выданы 198 пациентам, 86 из них выздоровели, 112 проходят лечение.

Количество тестов не ограничено, на это исследование медики ГКП № 2 направляют всех, у кого подозревают коронавирусную инфекцию.

В поликлинике№2 (к ней прикреплены 130 тысяч жителей Индустриального района Перми) действуют 6 ковидных бригад и 13 бригад неотложной помощи. Наблюдение за больными Covid-19 и вирусной пневмонией ведут медики ковидных бригад - врач и медсестра. Они привозят лекарства, отслеживают сатурацию, измеряют температуру. Врачи неотложки по вызову посещают пациентов на дому, а в выходные дни и вечерние часы также могут доставить бесплатные лекарства пациентам.

А с 12 декабря начали выдавать бесплатные лекарства и больным с неподтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция».

Заведующая отделением ГКП № 2 Марина Митрофанова отметила, что эта мера правильная и своевременная, так как диагноз может поставить только медработник, он и должен принимать решение о выдаче лекарств.