«Азот» завершает Год памяти и славы

Основа проекта – интерактивный календарь «Здравствуйте, мои родные…». Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Масштабный проект филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» «Здравствуйте, мои родные…», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершился. Он объединил цикл мероприятий и стал ярким событием в городе Березники.

Основа проекта – интерактивный календарь «Здравствуйте, мои родные…». Заводчане читают письма азотчиков, которые были написаны в годы Великой Отечественной войны. Иллюстрацией к письмам стали живые фотографии, реконструкции реальных фото времен Второй мировой войны.

В съемках также участвовали сотрудники предприятия. На каждой странице календаря размещен QR-код, перейдя по которому можно посмотреть, как оживают кадры и послушать фронтовые письма. Календарь стал победителем в основной номинации «Лучший корпоративный календарь» в Национальном конкурсе корпоративных календарей «Серебряные нити 2020».

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Весь год календарь служил центром для многих интересных и важных мероприятий, посвященных Году памяти и славы. В школах города прошли онлайн-уроки с трансляцией видеопроекта. При поддержке филиала «Азот» состоялся открытый городской военно-спортивный слет «Наследники Победы», где воспитанники центра «Каскад» читали письма своих родных, не вернувшихся с фронта.

К проекту присоединились две телекомпании города Березники. На телеканале «Свое-ТВ» в эфир вышло 20 серий, в которых горожане читают письма с фронта. Совместную работу телеканала «Свое-ТВ» и филиала «Азот» поддержало и Министерство культуры Пермского края в рамках проекта «Возрождение исторической памяти Пермского края».

Год памяти и славы завершается телепроектом на телеканале «Верхнекамье-ТВ», который посвящен городскому конкурсу сочинений «Письмо из ХХI века». Старшеклассникам города было предложено написать письмо-сочинение с обращением к своим прадедам – героям военных лет. Авторы лучших конкурсных работ получили ценные призы от филиала «Азот» и стали участниками телепроекта. Телекомпания «Верхнекамье-ТВ» подготовила 7 серий с участием победителей конкурса. Конкурс проводился при поддержке Управления образования администрации города Березники.

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям с общественностью:

- Мы планировали, что наш проект «Здравствуйте, мои родные…» охватит все возрастные категории, для этого и создавались разные формы возможности участия в проекте. Ценно, что большое участие приняла в нём молодежь - наши дети должны знать историю Великой отечественной войны не только по учебникам. Важно, чтобы остался след и в душе, и в сердце. И этот проект объединил нас всех в Год памяти и славы.