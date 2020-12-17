Проект «Покупай пермское»: новый уровень

Компании-победители получили дипломы и красных мишек.

Всего четыре года прошло с момента начала проекта «Покупай пермское», а у пермяков уже выработалась привычка при покупках предпочитать товары с красным мишкой. Потому что появилась уверенность, что отмеченные этим знаком товары и услуги отличаются высоким качеством.

Выбирайте свое - не пожалеете!

- Каждый год в нашей большой семье участников проекта появляются все новые предприятия, которые доказывают, что качество их продукции сопоставимо с мировым уровнем, - рассказала руководитель проекта «Покупай пермское», вице-президент Пермской ТПП Елена Гилязова. - И я постоянно убеждаюсь, что пермское - это действительно лучшее. И, поверьте, вы не пожалеете, выбирая нашу, родную продукцию.

Ежегодно в рамках проекта «Покупай пермское» определяются 10 компаний, готовых перейти на второй этап - «Гарантия качества». Претенденты проходят серьезный отбор. Право ставить знак «Гарантия качества» получают только те предприятия, которые продают качественные товары и услуги, что подтверждено независимой оценкой.

- Это компании, которые развивают свое производство и показывают всему миру, что в Прикамье есть чем гордиться, - отметила Лилия Ширяева, директор АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА». - И я очень рада, что в Пермском крае все больше предприятий, которые с полным правом могут использовать знак «Гарантия качества» на упаковках, в местах размещения, на сувенирной продукции.

Великолепная десятка

По итогам 2020 года на второй уровень проекта «Покупай пермское» - «Гарантия качества» - перешли десять компаний.

- Центр повышения квалификации «Становление» - учебный центр нового поколения, который осуществляет подготовку и переподготовку квалифицированных кадров для промышленных предприятий. В центре проводится обучение работе на станках с числовым программным управлением. Здесь за 8 лет существования отучились более 5000 специалистов из 52 регионов страны, а также Украины и Казахстана.

- АО «Дюрэй» - компания, предоставляющая профессиональные светодиодные светильники 330 моделей и 21 тысячи модификаций, отвечающие современным мировым требованиям по качеству света и энергоэффективности. Светильники DURAY позволяют заменить устаревшие аналоги во всех сферах жизни.

- ООО «Нытвенский мясокомбинат» существует с 1996 года. Вся продукция - мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, копчености, деликатесы - имеет сертификаты соответствия. На производстве внедрена система качества и безопасности. Сейчас на мясокомбинате готовится к выпуску новая линейка продукции, которая будет отмечена знаком «Покупай пермское».

- ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» ведет свою историю с 1928 года. Это главный производитель мясной гастрономии в Пермском крае: 40 процентов сосисок, сарделек, вареных и сырокопченых колбас - производится именно в Кунгуре. Всего мясокомбинат выпускает более 400 позиций мясной продукции и полуфабрикатов.

- ППК «Лаврушин» - компания более шести лет производит натуральный мармелад и «веселые грохотульки». Ягоды, выращенные в Пермском крае, превращаются в сладкие деликатесы, сохраняя все витамины. В 2020 году кондитерские изделия «Лаврушин» завоевали золотую медаль Международного конкурса «Лучший продукт».

- Фермерское хозяйство Игоря Дмитриева - предприниматель выращивает высокоурожайные сорта семенного чеснока, пользующегося таким спросом, что чеснок заказывают сразу после посадки, и к моменту сбора урожая он уже весь распродан. В последние два года в хозяйстве начали выращивать еще и клубнику.

- «Баловень» (ИП Самарина Ольга Владимировна) - марка детской одежды и школьной формы для ребят от 5 до 16 лет. Одежду отличает высокое качество, стиль, комфорт, причем она вполне доступна по цене за счет закупок ткани на фабрике.

- «Протект Бизнес Ресурс» - компания, занимающаяся консалтинговыми услугами в управленческой, производственной и технологической сферах, а также проведением практико-ориентированных семинаров и бизнес-тренингов.

- «Сереброника» (ИП Саламатин Андрей Александрович) - крупнейший на Урале производитель изделий из серебра. Серебряные украшения ручной работы из Перми пользуются спросом во всем мире.

- «Золотой мебельщик» - производство шкафов-купе, кухонь, детской и мягкой мебели, а также серийной корпусной мебели. Изделия «Золотого мебельщика» активно покупают не только в Пермском крае, но и в Свердловской области, и других близлежащих регионах.

- Год выдался непростой, - подчеркнула на церемонии вручения наград Татьяна Вахрушева, и.о. заместителя министра промышленности и торговли Пермского края.- Но отрадно, что пермские компании не пожертвовали качеством своих товаров и услуг даже в этих условиях.

Новый год - новые бренды

«Пермским брендом» признаны роботы компании "Промобот". Фото: Promobot

Самый высокий уровень проекта «Покупай пермское» - «Пермские бренды». Ежегодно звание «Пермского бренда» присваивают трем компаниям - по одной в каждой из сфер: продовольственные товары, промышленная продукция и услуги.

В 2018 году обладателями этого высокого статуса стали кондитерская фабрика «Пермская», гостинично-туристический комплекс «Сталагмит» и компания «ЛУКОЙЛ-Пермь».

В 2019 году - производитель натуральных безалкогольных напитков «Благодать», сеть магазинов «СемьЯ» и Краснокамская фабрика деревянной игрушки.

Кто же стал визитной карточкой Прикамья в 2020 году?

Группа предприятий «Тенториум» - компания-пионер в производстве пермского меда и продуктов пчеловодства в промышленных объемах. Предприятие началось 32 года назад с одного улья, сейчас пермский мед продается более чем в 40 странах. И эксперты признают, что его характеристики выше, чем у башкирского и алтайского меда.

Санаторий «Демидково» - уникальное место, расположенное в экологически чистом районе, где можно не только отдохнуть и подлечиться, но и провести интересно время. Санаторий предлагает разнообразные программы, например, «Счастливые субботы», которые привлекают даже жителей других регионов.

Компания «Промобот» - крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы трудятся в 39 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей-сотрудников. А в Пермском МФЦ человекоподобный робот работает оператором, принимая документы у посетителей.

- «Пермские бренды» - это те компании, которые не нуждаются в особом представлении и сами прославляют край, - отметила Елена Гилязова. - Ими мы обоснованно гордимся.

На сегодняшний день в проекте «Покупай пермское» порядка 300 компаний и предпринимателей. Узнать больше о них вы можете на сайте https://pokupaypermskoe.ru/.