Итоги года: как изменился за год облик Перми? Что стало с транспортом? Социалкой?

По улице Революции скоро пустят трамваи. Фото: администрация Перми.

Год был непростым. И, темнее менее, Пермь развивалась. Перечислить, что было построено и отремонтировано в городе – не хватит газетной страницы. Поэтому обратимся за помощью к нашим экспертам.

В Перми стало меньше проблемных участков

- В последнее время в Перми значительно возрос объем дорожного ремонта, большую роль в этом играет национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - отмечает старший преподаватель кафедры автомобильных дорог и мостов Пермского политехнического университета Вадим Кузнецов. – Также многие дорожные объекты реконструируются. Мы видим преобразившуюся улицу Революции, начались работы на улице Карпинского, продолжаются на улице Героев Хасана.

КСТАТИ

ДТП стало меньше

В городе обновили 1 миллион квадратных метров дорожного покрытия и 40 тротуаров площадью больше17,5 тысяч квадратных метров. Работы проводились, в том числе, на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В итоге за 10 месяцев количество ДТП сократилось на 30,6 процента.

Крупные дорожные стройки

В 2020 году продолжились крупные дорожные стройки, рассчитанные на несколько лет. На улице Крупской запустили трамваи и движение автотранспорта по 4 полосам. Весной продолжится благоустройство, закончат капремонт в следующем году.

Также на улице Героев Хасана запущено движение автотранспорта по 6 полосам. Продолжаются работы на участке от улицы Хлебозаводской до Бродовского тракта.

Фактически завершена реконструкция улицы Революции на участке от ул. Сибирской до ул. Куйбышева. Здесь построены новые трамвайные пути, в следующем году по обновленной улице пойдут трамваи №6 и №11.

Планы на будущее

В этом году стартовали новые большие проекты. В рамках реконструкции улицы Карпинского на пересечении улиц Карпинского, Советской Армии и Рязанской организовано круговое движение. Полностью завершить реконструкцию улицы Карпинского на участке от ул. Советской Армии до ул. Архитектора Свиязева должны в конце 2021 года.

Важным объектом стал капремонт улицы Краснополянской, рассчитанный на 2 года. Подрядчик уже выполнил сложные работы по строительству ливневой канализации. Запущено движение на участке от ул. Козьмы Минина до ул. Загарьинской.

В следующем году администрация Перми планирует взяться за ещё более масштабные дорожные «стройки». Начнётся глобальная реконструкция улиц Крисанова и Плеханова, строительство улицы Маршала Жукова и ряд других преобразований.

Улицы будут свежей и наряднее

Эксперты считают, что к 300-летию город станет совсем другим.

А что изменилось за год в облике города?

- К 30-летнему юбилею в городе реконструируют сразу три важнейших для пермяков объекта, и это выведет городскую среду на новый качественный уровень, - считает заведующий кафедрой архитектуры, доцент, член Союза архитекторов России, почетный архитектор России Виктор Щипалкин. - Уже сейчас мы видим отремонтированные фасады домов на Комсомольском проспекте, продолжается ремонт бульварной части, проезжей части. Улица приобретет цельность, которой раньше не имела. Реконструируется также эспланада - подобного объекта нет ни в одном другом городе. Совсем скоро мы увидим во всем великолепии и набережную Камы. Городские пространства станут свежей и наряднее.

На камской набережной уже в следующем году на участке от Коммунального моста до порта Пермь обещают открыть лаундж-зону с шезлонгами, фигурными скамейками, светящимися качелями, открытый амфитеатр на 1800 мест, здания спортивного кафе и клуба любителей зимнего плавания «Тонус», площадки для занятий различными видами спорта.

Продолжается реконструкция Комсомольского проспекта. Завершив ее на участке от улицы Монастырской до Екатерининской, подрядчик начал ремонтировать проспект в строну улицы Революции.

На эспланаде в этом году с участием средств нацпроекта «Жильё и городская среда» преобразился 68-й квартал. Здесь, например, появились дорожки для прогулок, интерактивная зона для детей. Сейчас начался ремонт 66-го квартала. К 300-летию Перми общественное пространство обещают привести к единому стилю.

Новые школы и садики обещают строить и дальше

Город растет, то тут то там появляются многоэтажки. Насколько поспевает за ними возведение новых садиков и школ?

- Меня, как представителя городского родительского совета, не может не радовать обновление корпусов образовательных учреждений, проведение капитальных ремонтов и строительство новых школ и садиков, - отмечает член городского родительского совета Денис Гатаулин. – Очень важно, что они появляются в тех районах города, где ведется активная жилая застройка.

Недавно в Перми сдали новое здание детского сада «Академика» - в ЖК «Гулливер» на улице Революции, 52г. А 1 сентября школьники пошли в отремонтированную школу №127.

Сейчас в столице Прикамья строят еще пять школ и четыре детских сада. Часть из них возводится с участием средств нацпроектов «Демография» и «Образование». Основные работы по строительству садиков обещают завершить до конца года и открыть их в новом году. По гимназии №3 подрядная организация завершает пусконаладочные работы, готовится документация для ввода объекта в эксплуатацию. Уже в начале следующего года здесь начнут заниматься школьники.

В прошлом году городские власти начали возведение нового корпуса школы №93 и гимназии №3. Принять ребят они должны будут уже в 2021 году.

В этом году начали строить здание школы на улице Юнг Прикамья и объявили конкурс на строительство нового корпуса гимназии №17.

Также в 2020 году начался ремонт здания школы №79. Раньше здесь располагалась школа-интернат для детей работников ОАО «РЖД».

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Автобусы «помолодели» в 3 раза

– Пермь стала вторым городом в России, в котором была реализована крупномасштабная реформа пассажирского транспорта, - говорит директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов. – Все стало новым: маршрутная сеть, взаимоотношения с перевозчиками, финансовая модель, система оплаты. Значительно изменился подвижной состав во всем городе. Средний возраст автобусов составил 3 года против прежних 10 лет: это более 490 автобусов выпуска 2019-2020 годов. А с 2021 года на муниципальных маршрутах, как нам обещают, не останется автобусов старше 10 лет. Доля низкопольных автобусов уже сейчас составляет 92 процента, оборудованных кондиционерами – увеличилась с 10 до 67 процентов.

В городском пассажирском транспорте впервые появилась возможность оплачивать проезд безналичным способом. Доступны стали несколько тарифных планов: на фиксированное количество поездок и несколько видов безлимитных проездных, а также система бесплатных пересадок.

Спорт для всех

- Очень радует, что в приоритете городских властей – создание условий для занятия физической культурой и спортом, - отмечает Заслуженный мастер спорта России, Олимпийская чемпиона, чемпионка Европы, восьмикратная чемпионка России по баскетболу, председатель правления Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Светлана Антипова. - Важно, чтобы количество спортивных объектов увеличивалось, особенно это касается мини-стадионов. Это позволяет жителям города, особенно людям преклонного возраста и детям, заниматься своим здоровьем рядом с домом.

В этом году в Перми расширилась сеть дворовых мини-стадионов - их стало 52, до конца года обещают сдать еще один, а в следующем году – 3 таких спортплощадки.

Из крупных спортобъектов скоро должны открыть лыжную базу «Летающий лыжник» на улице Тихой, а в 2021 году - ФОК «Молодежный» на ул. Веденеева И спорткомплекс в экстрим-парке.