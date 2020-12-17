«Спасали всем самолетом». На борту рейса «Москва - Пермь» умер пассажир

Пассажир умер после приземления самолета в аэропорту "Большое Савино". Фото: Василий Вахрин

Сегодня утром 17 декабря на борту самолета «Пермь - Москва», который уже приземлился в краевой столице, скончался мужчина.

В 3.56 по местному времени в аэропорту «Большое Савино» приземлился самолет Airbus A320 авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс «Москва-Пермь». На борту один из пассажиров почувствовал недомогание. При посадке самолета сотрудники медицинского пункта аэропорта с врачами скорой помощи поднялись на борт, где зафиксировали смерть 41-летнего мужчины.

По информации пресс-службы аэропорта «Большое Савино», бортпроводники и пассажиры самолета пытались его реанимировать, однако мужчина скончался в самолете.

- К трапу самолета в аэропорту «Большое Савино» была вызвана бригада скорой медицинской помощи в 4.21 утра, - сообщили в Минздраве Пермского края. - Однако 41-летний мужчина скончался до прибытия медиков.

После произошедшего Уральское Следственное Управление на транспорте инициировало проверку.

- Следователями Уральского следственного управления на транспорте проведен осмотр места происшествия, опрашиваются работники аэропорта, медицинский персонал, пассажиры и члены экипажа воздушного судна, назначена судебно-медицинская экспертиза, а также выполняются все проверочные мероприятия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщали «КП» в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ. - По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

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