Светящиеся «Пермские ворота», Елка невероятных пожеланий и «Ускользающая красота» - с чем встретят пермяки Новый год

Конкурс "Зимний вернисаж" проходит уже 13 лет. Фото: Александр Паньков

Через две недели наступит Новый год. Как будут его встречать пермяки?

- Наша задача - провести праздник, создав новогоднее настроение, но при этом не допустить роста заболеваемости, - рассказала начальник департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми Елена Неганова. - Поэтому мы отказались от большого массового праздника на эспланаде и создаем 12 ледовых городков в разных районах города, а также пять новогодних маршрутов.

Центральный маршрут пройдет по улице Ленина от арт-объекта «Пермские ворота», который впервые в этом году будет подсвечен 24 светодинамическими прожекторами, и до театра оперы и балета, возле которого установят Елку невероятных пожеланий. Вторая часть маршрута проляжет по Комсомольскому проспекту от набережной до «МиГ на взлете». Общая длина Центрального маршрута – более 7 километров. На нем расположатся 4 ледовых городка– в сквере имени Дзержинского, набережной Камы, в Театральном сквере, на площади перед Дворцом культуры им. Солдатова.

Еще четыре маршрута будут созданы в Кировском, Мотовилихинском, Свердловском и Индустриальном районах. Всего для их украшения будет использовано более 2,3 тысячи светоиллюминационных элементов.

«Космический портал» на набережную

На набережной появится инсталляция «Молебка». А попасть к ней можно будет через «космический портал», в который превратится тоннель, ведущий к набережной. Ежедневно с 30 декабря до 10 января там будет проходить светомузыкальное шоу, посвященное космосу и 1960-м годам. Программа из семи частей будет повторяться каждые полчаса с 19.00 до 22.00. Также на набережной все каникулы будут работать два кафе: «Маяк» и «Кама-река», детская площадка. Согреться в мороз может будет в комнате матери и ребенка.

На площади у Театра-Театра на этот раз не будет ледовых скульптур. Зато арт-объектом станет Театральный фонтан. На некоторых его форсунках установят светодиодные трубки, которые будут транслировать изображение падающих звездочек и стекающей воды.

Скульпторы покажут «Ускользающую красоту»

В январе на эспланаде возле елки пройдет конкурс ледовой скульптуры «Зимний вернисаж». 15 команд будут создавать скульптуры из прозрачного льда на тему «Ускользающая красота».

Команды-участники прошли серьезный отбор. Как рассказала заместитель генерального директора Фонда скульпторов России «Единение» Светлана Колчанова, заявки подавали более 50 команд.

- Заявки от команд, не имевших ранее призов других фестивалей, мы даже не рассматривали, - подчеркнула Светлана Колчанова.

В итоге в Пермь прибудут команды из 14 городов России – от Ялты до Хабаровска – и одна команда из Белоруссии. Ожидаются и фавориты прошлых лет – скульпторы Юрий и Владимир Мистрюковы из Рязани, дважды становившиеся лауреатами конкурса «Зимний вернисаж».

Возводить ледяные скульптуры команды начнут 7 января. Итоги жюри подведет 12 января. А для зрителей выставка откроется 14 января.