Коронавирус в Перми, последние новости на 17 декабря 2020 года: в Прикамье решили выдавать бесплатные лекарства от COVID-19 больным с неподтвержденным диагнозом

Фото: краевое правительство.

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 17 декабря 2020 года: в Прикамье решили выдавать бесплатные лекарства от COVID-19 также больным с неподтвержденным диагнозом, но имеющим соответствующие симптомы. Ранее положительный тест на коронавирус, подтвержденный Роспотребнадзором, либо внебольничная вирусная пневмония - были обязательным условием для получения препаратов.

По информации Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае было выявлено 327 новых случаев заражения COVID-19: 42 человека проходят лечение в больницах, 285 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 25 666. Ежесуточный прирост больных составил 1,3% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,02 (на 15 декабря – 1,01). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus.

Из 327 новых инфицированных – 137 мужчин, 189 женщин и 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 90 человек, 159 человек в возрасте 45-65, 77 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.

По данным краевого Роспотребнадзора, в среднем в сутки в регионе проводится около 5,5 тысяч тестов на коронавирус.

- Снижение числа проводимых тестов связано с тем, что Роспотребнадзор с 18 ноября сократил число исследований контактных. Теперь тест на коронавирус у этой группы жителей берётся только при симптомах ОРВИ, - объяснили в Минздраве Прикамья.