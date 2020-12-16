В минздраве Пермского края рассказали алгоритм выдачи бесплатных лекарств пациентам с неподтвержденным COVID-19

На эти цели из резервного фонда Правительства РФ были выделены отдельные средства. Фото: permkrai.ru

В Пермском крае амбулаторным пациентам с неподтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», но имеющим симптомы заболевания, начнут выдавать бесплатные лекарства. Ранее, напомним, препараты получали только те, кто имел положительный тест на коронавирус, подтвержденный Роспотребнадзором, либо диагноз «внебольничная вирусная пневмония». А с этой недели бесплатное лечение будут получать и те пациенты, у которых проявляются симптомы COVID-19.

Препаратов хватит на 12,5 тысяч человек

- С ноября в регионе пациентов с новой коронавирусной инфекцией начали обеспечивать бесплатными лекарствами, - напомнила начальник управления по организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Пермского края Елена Струева. - Препараты эти выдают тем пациентам, которые проходят лечение в амбулаторных условиях.

На эти цели из резервного фонда Правительства РФ были выделены отдельные средства, в Прикамье поступило более 98 миллионов рублей. На эти деньги были закуплены препараты из списка, утвержденного Минздравом РФ для лечения пациентов данных категорий.

Это противовирусные, антибактериальные, гормональные, антикоагулянты и жаропонижающие средства. За ними не нужно идти в поликлинику или аптеку, медработник выдает лекарства после осмотра.

- Сейчас препараты получают 3450 человек, - говорят в пермском краевом минздраве. - Запас медикаментов сформирован, их хватит для обеспечения более чем 12 тысяч жителей Пермского края. За ними могут обратиться все пациенты, страдающие коронавирусной инфекцией. И принципиальное нововведение, которое начало действовать с этой недели, свой диагноз теперь не нужно подтверждать тестом. Если врач видит, что клиническая картина симптомов заболевшего похожа на симптомы заболевания COVID-19, то он вправе назначить это лечение.

Все лекарства медики возят с собой

Один из часто задаваемых вопросов, как заболевший человек может получить эти препараты?

– Если пациент болен, необходимо просто вызвать врача на дом, - поясняет Елена Струева. – Если у вас есть положительный результат теста, который вы сдали, к примеру, в частной клинике, вам нужно при вызове врача из поликлиники на дом сообщить об этом. В том случае, если результата теста нет, но врач после осмотра будет абсолютно уверен, что у пациента COVID-19, он назначит и выдаст заболевшему необходимые лекарства. Сейчас все медики, которые выезжают к пациенту на дом, возят с собой лекарственные препараты и выдают их у постели больного.

Важно, когда к вам на вызов пришел лечащий врач, нужно правильно объяснить симптомы своего заболевания. А также не забыть сообщить о хронических заболеваниях и о том, какие препараты вы принимаете для их лечения. Это важно, чтобы не навредить пациенту, ведь у препаратов, которые врач назначает для лечения COVID-19, есть противопоказания.

Также нужно сообщить медработнику о непереносимости каких-то лекарств, о наличии или планировании беременности. Последний пункт особенно важен, потому что среди медикаментов от коронавируса есть те, что противопоказаны будущим мамам.

Через пять дней оценивается эффективность лечения

Медицинское сообщество решило, что выдавать препараты пациенту необходимо на пять дней, а затем оценивать состояние здоровья пациента и понимать, эффективно ли лечение. В случае, если препарат неэффективен, у врача будет возможность сменить тактику лечения.

Все 15 препаратов, которые есть в списке у врачей, определены методическими рекомендациями Минздрава РФ по лечению новой коронавирусной инфекции. Медик после осмотра, оценив клинику заболевания, принимает решение, какими лекарствами можно лечить пациента в амбулаторных условиях.

Важно, есть среди заболевших такие пациенты, которые болеют бессимптомно или в легкой форме. Им лекарственные препараты не показаны совсем.