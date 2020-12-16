Трактора на Октябрьской площади, дояры в СК имени Сухарева: В Прикамье приедут финалисты Всероссийских зимних сельских игр-2021

Фото: краевое правительство.

В начале весны пермяки, вполне вероятно, смогут наблюдать интригующую картину: на Октябрьской площади в Перми в троеборье по фигурному вождению трактора будут соревноваться механизаторы со всех концов России. А в сопорткомплексе имени Сухарева в это время будут состязаться лучшие дояры страны.

В столице Прикамья и в Пермском районе состоится финальный этап X Всероссийских зимних сельских игр. Состязания обещают быть представительными и красочными. На них обещают съехаться больше тысячи спортсменов из 60 регионов страны.

В программе финала - семь дисциплин: спортмногоборье-полиатлон, шахматы, шашки, троеборье дояров, лыжные гонки, соревнования спортивных семей, троеборье механизаторов. Соревнования будут проходить в спортивном комплексе имени Сухарева и на конно-спортивном комплексе «Ферма», а виртуозы-трактористы, если позволит эпидемическая обстановка, продемонстрируют свое мастерство на центральной площади города.

- Финал зимних сельских игр России – событие важное и почетное, - отметил губернатор Дмитрий Махонин. - Мы должны ответственно подготовиться к этим соревнованиям, чтобы еще раз показать, что Пермский край готов к проведению турниров любого уровня. Наша сборная всегда достойно представляет регион на этих состязаниях. Считаю, у нас есть все шансы на победу в общекомандном зачете. Дома, как известно, и стены помогают.

Действительно, пять лет назад на домашних соревнованиях в городе Чайковском победителем общекомандного зачета стала именно сборная Пермского края. В прошлом году команда из Прикамья заняла в турнире почетное второе место.

Всероссийские сельские соревнования наверняка вызовут интерес у пермяков.

- То же фигурное вождение трактора – очень зрелищная дисциплина, - объяснила и.о. министра физкультуры и спорта Татьяна Чеснокова. - Думаю, многим будет интересно посмотреть на этот вид сельского спорта и поддержать участников. К тому же это будут не просто соревнования, мы предлагаем дополнительно провести выставку сельхозтехники и ярмарку сельскохозяйственной продукции.

Дмитрий Махонин поручил Минспорта при подготовке к этому турниру взаимодействовать с региональным министерством сельского хозяйства и администрацией Перми, а также согласовать проведение мероприятия с Роспотребнадзором, предусмотрев необходимые меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса.