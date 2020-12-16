В Пермский край пришли долгожданные снегопады: синоптики рассказали, сколько они продлятся

В Прикамье в ближайшие дни снегопады будут небольшими или умеренными. Фото: Олег УКЛАДОВ

Пермский край наконец посетили долгожданные снегопады. По наблюдениям специалистов, малоснежный декабрь - явление не уникальное, но и не частое. Этот декабрь стал как раз таким. Все же, синоптики предупреждают, что много снега в ближайшие дни ждать не приходится. Снегопады будут небольшими или умеренными.

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 16 декабря ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный, южный 5–10 м/с. Температура воздуха ночью –16,–11°, днем –11,–6°.

17 декабря облачно с прояснениями, небольшой снег, ночью местами. Ветер юго-западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью –16,–11°, днем –12,–7°.

В ГИС центре Пермского государственного национального исследовательского университета прогнозируют вечером в четверг и в ночь на пятницу в Пермском крае существенные снегопады (до 5-7 мм осадков).

Усилится юго-западный ветер до 5-10 м/с, температура воздуха повысится до -4…-9°. Однако уже днем в пятницу в тылу циклона начнется арктическое вторжение, снегопады прекратятся и к выходным придут морозы до – 30 градусов.